Caminhão sai da pista e para num matagal na Rodovia do Contorno

Um caminhão saiu da pista e foi parar no matagal que cerca a Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O acidente aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (11), nas proximidades de um condomínio.

Segundo motoristas que passavam pelo local, o caminhoneiro não se machucou. Como o veículo saiu da pista, o trânsito não foi prejudicado. No momento desta publicação, o caminhão ainda permanecia no local.

Na terça-feira (10), dois carros capotaram na rodovia em horários diferentes. Três pessoas que estavam e um dos veículos foram levadas com ferimentos leves ao hospital. (Foto de leitor)