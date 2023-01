Um acidente envolveu duas carretas e um automóvel Ford Fiesta na noite de terça-feira, dia 10, por volta das 19h50min, na altura do km 291, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

No local havia uma interdição parcial devido à queda de barreira. O condutor do um veículo contou que estava parado quando uma carreta começou a descer e arrastou o seu veículo contra outra que estava em sua traseira.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e somente encontrou o automóvel Ford Fiesta e seu condutor, de 36 anos. Os dois condutores da carreta já tinham deixado o local do acidente. Segundo os agentes, ficou caracterizado o crime de trânsito, deixar o local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil.

Durante o atendimento do acidente foi constatado que o condutor do automóvel não possuía a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o veículo estava com licenciamento vencido. Foram aplicadas as devidas multas de trânsito no valor total de R$ 1.173,88 e o veículo foi removido para o pátio contratado. Ninguém ficou ferido.