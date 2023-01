Uma iniciativa social em Volta Redonda-RJ tem sido a ponte de transformação na vida de moradoras do condomínio Minha Casa Minha Vida de Três Poços. Por meio de capacitações no ramo da construção civil, o Projeto Mulheres na Obra, promovido pela Singular Arquitetura, qualifica o público feminino para tornar a oportunidade de emprego uma realidade. A proposta, gratuita e com diversos parceiros, chegou à segunda edição em novembro/21 sendo que doze mulheres receberam os certificados de conclusão. Agora, estão aptas para executar trabalhos com efeito especial de cimento queimado e assentamento de pisos.

Todas as aulas foram ministradas pela empresa S.O.S Manas e, ao todo, foram nove encontros: entre teoria – no Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, Campus Olezio Galotti, em Três Poços; prática – no Centro de Controle de Zoonoses; e oficinas promovidas pelo Sebrae. Já o encerramento, aconteceu no restaurante Pasta a Mano.

“O Mulheres na Obra surgiu com o desejo de capacitar e mentorar mulheres para participarem, atuarem e empreenderem na construção civil. Um mercado extremamente carente de mão de obra, principalmente detalhista e refinada, como das mulheres. Hoje, elas podem se capacitar para atuar e fazer a diferença. Formando equipes, estruturando serviços na área e, assim, transformando esse cenário que hoje é tão necessário e importante para o crescimento e desenvolvimento do setor”, contextualiza a fundadora da Singular Arquitetura e idealizadora do Projeto, Daniela Alvarenga.

Empoderamento

Segundo a coordenadora do projeto, Marinez Rodrigues, foi possível vivenciar maior integração entre teoria e prática com uma visita técnica das alunas no canteiro de obras. O que gerou nelas mais expectativa e desejo de dedicação para obter um resultado positivo no final da capacitação. Assim como foi o sucesso da primeira edição, sobre técnicas de pintura de parede, que também capacitou doze mulheres no fim de junho.

A ação da Singular Arquitetura tem o objetivo de incentivar o empoderamento feminino, por meio da inclusão e competência no mercado da construção civil. E essa meta foi alcançada, como afirma a participante Aline Alves.

“Temos capacidade de trabalhar onde a gente quiser. Somos empoderadas e não há nada impossível para uma mulher. Temos garra, coragem e fibra para trabalhar na obra, juntamente com o homem, com o mesmo valor e mesmas atitudes”, defende. “Eu já fiz a minha parede com cimento queimado, já pintei… Tudo que aprendi eu já estou aplicando. Quem precisar de uma pedreira é só contratar a Aline”, assegura ela.

Mais sobre a Singular Arquitetura

Estabelecido há mais de 10 anos em Volta Redonda-RJ, é o primeiro escritório de arquitetura certificado “Lixo Zero” e também o primeiro listado como Empresa “B” do país, importante selo que certifica empresas com compromissos socioambientais como premissa de negócios. Desenvolve Projetos de Arquitetura e Urbanismo em todo Brasil.

Parceiros

O que viabiliza o Projeto Mulheres na Obra são as parcerias. Desde a primeira edição, a Singular Arquitetura contou com fornecimento de materiais, prestação de serviços, orientações, oficinas e abertura de espaços. Dessa forma, é possível oferecer a capacitação gratuitamente. Nesta segunda edição, os parceiros foram: Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, Sebrae, Toti Tintas, Saúde Leve, ABC da Construção – Volta Redonda, Dacapo Revestimentos, S.O.S Manas, Pasta a Mano, Decor Colors – Volta Redonda, Aceplan, Grupo KVG e Óticas Focus Visão.

Sobre o projeto

O Projeto Mulheres na Obra é uma startup que mentora e prepara mulheres para protagonizarem no universo da construção civil. A Singular Arquitetura e Design tornou-se signatária de um movimento global junto à Organização das Nações Unidas para comprometer-se com oito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) apresentados pela Agenda 2030. Com esse olhar, a equipe projetou uma maneira de expandir as oportunidades da mulher no mercado de trabalho no Sul Fluminense. Assim, surgiu o Projeto Mulheres na Obra.