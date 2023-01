Um corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira, dia 11, por populares em adiantado estado de decomposição, no Rio Paraíba do Sul, no bairro Barão de Vassouras, em Vassouras.

Segundo a polícia, devido o estado do cadáver não não foi nem ao menos confirmar se o corpo é de homem ou de mulher. Os bombeiros fizeram a remoção para o Instituto Médico Legal (IML), que pode esclarecer a causa da morte no exame de necropsia.