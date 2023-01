A proposta torna facultativa a contribuição previdenciária por parte de pessoas já seguradas e que retornaram ao trabalho, além de garantir outros direitos

Faltando poucos dias para a conclusão do mandato, o deputado federal Delegado Antonio Furtado apresentou seu último projeto de lei nesta legislatura, que se encerra no dia 31 de janeiro. A proposta foi redigida em parceria com o deputado federal Ricardo Silva e o advogado tributarista Sandro Lúcio Gonçalves. O texto torna facultativa a contribuição previdenciária por parte do segurado já aposentado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), que estiver exercendo ou voltar a exercer atividade. Além disso, devolve as contribuições pagas e garante a quem optar por continuar contribuindo, que caso necessário, os auxílios doença ou acidente sejam acumulados ao benefício.

Ele destacou que a proposta segue tramitando mesmo ao fim do seu mandato, em razão da coautoria com o deputado Ricardo Silva, reeleito no último pleito. Caso sancionada, a iniciativa se chamará “Lei José Pinheiro”. O nome faz homenagem a um idoso que compartilhou a ideia legislativa com Furtado, através do relato da sua trajetória profissional, que culminou em um retorno ao mercado de trabalho após a aposentadoria.

– Assim como José Pinheiro, muitos brasileiros passam pela mesma situação. Ao retornarem formalmente ao trabalho por necessidade financeira, consequentemente, voltam a contribuir por meio de descontos previdenciários. No entanto, uma vez que não podem se aposentar novamente, acabam não recebendo esses valores. A proposta que apresentamos coloca fim nessa injustiça, já que a estes segurados não é garantido, até o momento, qualquer benefício em razão da contribuição – explicou.

Já os aposentados que optarem por seguir contribuindo, de acordo com o projeto, terão o direito à concessão de auxílios doença e acidente. Para o deputado, o aproveitamento das contribuições oferece ao segurado um retorno condizente do tempo em que estabeleceu vínculo com o regime.

– Lamento não acompanhar a tramitação dessa proposta de perto e até o fim, mas tenho que certeza que o deputado Ricardo Silva trabalhará para que essa grave inversão no nosso sistema previdenciário seja corrigido, beneficiando milhares de aposentados. Concluo essa mandato certo de que fiz o possível para representar os anseios da população e ser a voz de muitos que sempre foram calados. Transformar a ideia do José Pinheiro em um projeto de lei, prova o quanto construímos um mandato coletivo e participativo. Torço para que, em breve, possamos comemorar a aprovação dessa relevante iniciativa – concluiu.