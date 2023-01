Um homem de 29 anos foi morto com vários tiros na madrugada desta quinta-feira (12), na Estrada São Sebastião, no bairro de Fátima, em Barra do Piraí. O homicídio foi no distrito da Califórnia.

Segundo a Polícia Militar, a vítima já estava morta quando os agentes chegaram na cena do crime. As circunstâncias do homicídio são desconhecidas. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, cidade vizinha e o caso foi registrado na delegacia de Barra do Piraí.