Iniciativa é realizada pela Fundação CSN em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda

Estão abertas as inscrições para 31 novas vagas do curso gratuito de hotelaria oferecido pela Fundação CSN, em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio do projeto social Capacitar Hotelaria e Serviços. Voltado para adolescentes entre 16 e 29 anos atendidos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), o curso é presencial e conta com transporte, lanche, uniforme e seguro contra acidentes. As aulas, que acontecem de manhã e à tarde, terão início no dia 8 de fevereiro, totalizando 240 horas de formação, em seis meses.

O curso visa a criação e o desenvolvimento de condições para a inserção, reinserção e permanência de jovens no mercado de trabalho, e será realizado no Hotel-Escola Bela Vista – na Rua Dezenove A, no bairro Bela Vista. Serão oferecidas aulas teóricas, de orientação profissional e oficinas de capacitação nas áreas de atendimento ao cliente, reserva, recepção, governança, garçom, bar, auxiliar de cozinha, higiene e manipulação de alimentos, eventos, manutenção preventiva, empreendedorismo, direitos e deveres do trabalhador e trabalho seguro.

Os usuários que serão prioridade para indicação são os inseridos no Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), Creas (Centro de Referência Especializada de Assistência Social), Degase (Departamento Geral de Ação Sócio Educativas), mulheres atendidas pelo Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), pessoas LGBTQIA+ e que já tenham passado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nos Cras, oficinas do Centro de Inclusão Produtiva ou acompanhados pelo serviço PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família).

Porém, o curso é aberto a todos os moradores de Volta Redonda que se encaixem nos seguintes critérios: jovens em situação de vulnerabilidade social e/ou risco social, com idade entre 16 e 29 anos, com Ensino Médio completo ou cursando na rede pública.

As inscrições podem ser feitas em todos os Cras até o próximo dia 20. É necessário apresentar identidade e CPF, comprovante de residência, foto 3×4, comprovante de conclusão ou de que estejam cursando o Ensino Médio na rede pública. Após a inscrição no Cras, o usuário será encaminhado para a matrícula, que será feita no Hotel Bela Vista.

A secretária Municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressalta que essa parceria com a Fundação CSN é muito importante para o município. “Parcerias como essa são de extrema importância para o encaminhamento dos adolescentes assistidos pelos Cras, que oportunizam a capacitação visando a conquista de um futuro emprego. Os alunos que se interessarem por esse caminho de hotelaria poderão ocupar vários cargos dentro de um hotel, assim como em redes hospitalares ou até mesmo trabalhar em estabelecimentos comerciais, como bares e casas noturnas”. Foto: Fundação CSN. Secom/PMVR