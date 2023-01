A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), sob a orientação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), conseguiu identificar, através de imagens e denúncias da população, um homem fazendo descarte irregular de entulho em via pública. O flagrante foi na quinta-feira (12), na Rua Lício Lobo Coutinho, no Jardim Amália, nas proximidades da Morada da Colina. O veículo, uma picape Saveiro, estava estacionado e o condutor estaria descartando o entulho.

Segundo a GMVR, o proprietário do veículo foi localizado e se comprometeu a recolher o entulho descartado de forma indevida, porém, foi autuado pelo ato.

A GMVR alerta que atirar do veículo ou abandonar em via pública objetos ou substâncias é infração de natureza média, com perda de quatro pontos na carteira de motorista e multa no valor de R$ 130,16, podendo ainda configurar crime ambiental.

“O sucesso de todas as nossas ações depende da ajuda da sociedade, através de denúncias, reclamações e sugestões. O trabalho é feito de forma conjunta e integrada junto à população, o que ratifica o sucesso da tarefa”, disse o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Ele pede que, ao se deparar com esse tipo de atitude, a comunidade deve denunciar através dos seguintes telefones: 153 (GMVR); 156 (Central de Atendimento Único – CAU); ou 190 (Polícia Militar). (Foto: Divulgação)

Por: Fernando Pedrosa/Foco Regional