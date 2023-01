Prefeitura mantém gratuidade no estacionamento rotativo VR Parking

A prefeitura de Volta Redonda adiou, por tempo indeterminado, o início da obrigatoriedade de retirada do ticket de gratuidade, por parte dos idosos e pessoas com deficiência (PCD), quando eles forem utilizar vagas do Estacionamento Rotativo não exclusivas para este público, ou seja, aquelas que são pagas e de uso geral.

Com a medida, os beneficiados não deverão retirar o ticket junto aos monitores do VR Parking. É importante esclarecer que para o uso destas vagas é necessário ter o cartão de gratuidade, respeitar o tempo limite de 2h, definido por lei, e o beneficiário estar presente.

A prefeitura ressalta ainda que a utilização das vagas já destinadas e exclusivas para idosos e PCDs segue de acordo com a lei, bastando ter o cartão apropriado com a identificação e respeitando o tempo limite de 3 horas.