O Volta Redonda realizou o último treinamento antes da estreia no Campeonato Carioca na manhã desta sexta-feira, no CT Oscar Cardoso. A equipe embarcou para a Baixada Fluminense no início da tarde, onde enfrenta o Nova Iguaçu, amanhã (14), às 15h30, no Estádio Jânio Moraes.

O técnico Rogério Corrêa focou as atenções no trabalho de bola parada e situações de jogo. O treinador analisou o período de pré-temporada visando o início da competição estadual.

“Fizemos uma boa pré-temporada, o time se comportou muito bem, tivemos bastante treino físico, técnicos e táticos, tivemos bons desempenhos em jogos amistosos e agora esperamos fazer uma boa estreia contra o Nova Iguaçu e que a equipe coloque em prática. Nós sabemos das dificuldades de uma estreia, mas temos a confiança de poder ir lá e sair com os três pontos”, analisou.

Apesar do elenco bem diferente do ano passado – foram realizadas 16 novas contratações, o Volta Redonda contará com alguns velhos conhecidos em campo, entre eles, o meia Luciano Naninho, o volante Bruno Barra, segundo atleta que mais vestiu a camisa do clube na história, e o atacante Lelê, vice artilheiro do Voltaço no ano passado com 15 gols marcados.