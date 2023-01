Uma carreta derrapou e desceu por um barranco neste sábado, dia 14, nas proximidades do condomínio Alphaville, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista, de 34 anos, foi atendido e liberado no local.

No momento desta publicação, a carreta ainda não havia sido retirada. Veja o vídeo do acidente.