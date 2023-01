Criança morre atropelada por trem em Mendes

http://Criança morre atropelada por trem em MendesUma criança, de 2 anos e 5 meses, morreu na tarde deste sábado atropelado por um trem no bairro Martins Costa, em Mendes. Os bombeiros foram acionados, mas a vítima morreu na hora.

A MRS Logística, que opera o ramal, confirmou o atropelamento, informando que há uma passagem para pedestres no local. “Ao perceber a presença de uma pessoa nas proximidades da ferrovia, o maquinista acionou a buzina e, como a envolvida insistiu na travessia, foi acionada a frenagem de emergência, no entanto, o impacto não pôde ser evitado”, disse em nota a empresa, ressaltando que, por conta do peso, uma composição pode necessitar de até um quilômetro para parar completamente. “Por isso reforçamos a importância de parar, olhar para os dois lados e escutar antes de atravessar a linha férrea”, reforçou. (Foto: Redes sociais)