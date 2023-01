Uma nova manifestação de moradores está interrompendo o trânsito na BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí, na tarde desta quinta-feira (12). O ato ocorre no km 258, no bairro Lago Azul, mesmo ponto onde ocorreram as duas últimas, no sábado (7) e na terça-feira (10), respectivamente.

As polícias Militar e Rodoviária Federal estão no local. Segundo motoristas que passam pelo trecho, os manifestantes estão impedindo a passagem de veículos, utilizando galhos de árvore e pedaços de madeira, nas duas faixas da pista. Ainda de acordo com os condutores, eles estão liberando 10 automóveis por vez para prosseguirem a viagem.

No momento desta publicação, para quem seguia sentido Volta Redonda, a fila de veículos já chegava ao bairro Belvedere, na cidade vizinha. O motivo dos protestos seria para chamar a atenção dos governantes sobre a situação precária da localidade, principalmente em dias chuvosos.