Mulher é vítima de tentativa de homicídio em Volta Redonda

Uma mulher de 30 anos foi atingida por um tiro na perna direita no início da madrugada deste sábado, dia 14, no bairro Roma, em Volta Redonda. Ela estava dentro de um carro – Ford Fiesta – com o namorado quando foi atingida pelo disparo. A vítima foi levada pelo companheiro ao Hospital Municipal de Pinheiral, cidade vizinha.

Na unidade médica, o casal contou que estava no local procurando um local para lanchar quando a mulher sentiu uma ardência em uma das pernas. Ao agentes, o namorado da vítima, de 25 anos, disse que levou a mulher para Pinheiral porque na hora de deixar o local pegou a estrada que dá acesso ao distrito de Arrozal, em Piraí, e acabou saindo por Pinheiral, onde a vítima reside.

O caso foi registrado na delegacia de Pinheiral. No momento desta publicação, ela estava internada em observação na unidade médica.