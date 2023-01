O ex-ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres foi preso na manhã deste sábado, dia 14, por volta das 7h20min, o Aeroporto Internacional de Brasília, pela Polícia Federal (PF), após chega da Flórida nos Estados Unidos.

A prisão preventiva foi decretada na terça-feira, dia 10, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da PF. Moraes disse que há indícios de que pode ter havido omissão e conivência de autoridades de segurança do DF com os invasores bolsonaristas.

Torres, que ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal quando ocorreram as invasões e depredações, nega e lamentou o episódio. “Lamento profundamente que sejam levantadas hipóteses absurdas de qualquer conivência minha com as barbáries que assistimos”, disse Torres.

MINUTA – A Polícia Federal apreendeu na terça-feira, na casa de Anderson Torres uma minuta (rascunho) que decretaria um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a fim de mudar o resultado das eleições de 2022, vencida pelo atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele alega que havia recebido a minuta e uma pessoa que passava na rua.