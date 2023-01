Cinco suspeitos de participarem do assassinato do adolescente Maykon Douglas de Andrade Cortes, de 16 anos, foram presos logo após o crime em Barra Mansa. Eles estavam em um Classic prata e confessaram a participação no assassinato. Armas e munições foram apreendidas no veículo. Não foi informado onde foi realizada a abordagem.

Os suspeitos, de 32, 19, 42, 37 e 18 anos, estavam com roupas camufladas e sujos de barro. Ao serem abordados, todos se renderam e confirmaram suas participações no assassinato do adolescente, morto na Rua Olavo Bilac, na divisa dos bairros Nova Esperança e Jardim Primavera. Dentro do carro, os policiais encontraram dois revólveres, uma pistola e 19 munições.

Todos foram levados para a delegacia. Eles irão responder por posse de arma de fogo. Um inquérito referente ao homicídio de Maykon será instaurado na delegacia.