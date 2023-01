PRF recupera veículo no distrito de Floriano, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou neste sábado, dia 14, por volta das 10h30min, um veículo Caoacherry/Tigoo8, com placa de Anápolis (GO), no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante abordagem, o condutor, de 45 anos, o informou que estava adquirindo o veículo de um amigo que tem uma revenda de veículos. Ele disse que estava com o veículo há três dias.

Durante consulta aos sistemas foi verificado haver um registro de ocorrência por apropriação indébita para o veículo. Diante dos fatos a ocorrência foi encaminhada para 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, para os procedimentos legais e registro da recuperação do veículo.