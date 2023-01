PRF flagra homem conduzindo carro sem a CNH

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização na noite de sábado, dia 14, por volta das 23h30min, quando abordou um veículo Nissan Kicks conduzido por um homem, de 36 anos, no km 317, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O homem foi submetido ao teste do bafômetro e deu negativo. Em consulta aos sistemas foi verificado de que ele não possuía a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A mulher que estava ao seu lado no banco do carona contou que o veículo era dela e que havia ingerido bebida alcoólica e por isso entregou o carro ao companheiro.

Diante dos fatos, ficou caracterizado crime de trânsito previsto no artigo 310 do CTB – Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor da mulher por entregar a direção do automóvel a pessoa não habilitada para conduzi-lo, que será remetido ao Ministério Público para os procedimentos de ordem jurídica cabíveis. A mulher assinou termo de compromisso se comprometendo a comparecer ao JECRIM qdo for intimada, sendo liberada para responder o processo em liberdade. Foram aplicadas as devidas multas de trânsito por dirigir sem CNH e entregar direção a pessoa sem CNH no valor total de R$ 1.760 82. O veículo foi liberado para ser conduzido por outro condutor devidamente habilitado e em condições.