Ciclista é assassinado com um tiro no olho em Paulo de Frontin

Um ciclista, que não teve o nome divulgado, foi assassinado com um tiro no olho, na manhã deste domingo, dia 15, na Avenida Maria Luíza, no distrito de Sacra Família do Tinguá, em Paulo de Frotin (RJ).

Segundo policiais militares, o homem estava andando de bicicleta quando foi baleado pelo criminoso. O crime será registrado na delegacia de Paulo de Frontin, que vai investigar o caso.

Um perito da Polícia Civil esteve no local junto com a Polícia Militar. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML).