Jovem é preso com dinheiro na cueca furtados de um bar em Barra Mansa

Um jovem de 26 anos foi preso no fim da madrugada deste domingo (15) com mais de R$ 350 escondidos na cueca furtados do Bar do Carlinhos, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. O suspeito foi encontrado escondido dentro de um armário que fica embaixo de um balcão do estabelecimento, na Estrada Governador Chagas Freitas.

A Polícia Militar foi acionada pelo dono do bar, que relatou ter escutado barulhos dentro de seu comércio. Após buscas dentro do estabelecimento, os policiais encontraram o rapaz. Em revista, os agentes encontraram com ele R$ 55. O jovem alegou que o dinheiro era fruto de pagamento de um serviço de retirada de entulhos que fez durante o dia.Na delegacia, foi feita uma nova revista no suspeito, onde foram encontrados R$ 367. Aos policiais, ele confessou ter furtado o dinheiro do caixa do bar. O rapaz foi autuado pelo crime

permaneceu preso na carceragem da delegacia.