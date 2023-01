Policiais militares apreenderam no sábado, dia 14, vários pinos de cocaína e papelotes de maconha em um morro no bairro Doutor Mesquita, em Barra do Piraí.

Os agentes chegaram ao local da denúncia e avistaram dois suspeitos subindo o morro durante a madrugada com um saco preto.

Após buscas, o material foi encontrado em uma área de mata. Ninguém foi preso. Os entorpecentes foram levados para a delegacia de Barra do Piraí. Foto: Polícia Militar