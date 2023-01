Um homem apontado como um dos maiores caçadores de animais do Sul Fluminense e responsável por uma extensa ficha criminal foi preso neste sábado (14) por policiais militares da 2ª UPAm (Unidade de Polícia Ambiental), em Valença. Os agentes localizaram o suspeito averiguando informação de caça ilegal repassada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia.

Os policiais lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia se dirigiram à Rua Adalto Magalhães de Castro, no bairro Paraíso, onde, após contato com o proprietário, realizaram fiscalização no imóvel. Inicialmente, o homem negou o teor da denúncia, inclusive sobre armas de fogo no imóvel, mas, durante a revista, os policiais encontraram três espingardas – de calibre 16, 20 e 28, todas sem numeração, 39 munições intactas e 232 cartuchos já deflagrados prontos para recarga, além de diversos artefatos de manejo e recarga de munições, como quatro potes com pólvora, um pote com balins e um pote com espoletas.

A equipe da 2ª UPAm encontrou ainda uma capivara abatida, além de um gavião com as garras e esporas cortadas, três jacus mantidos em uma gaiola, um vira campo, dois bigodinhos, um trinca ferro, dois tico-ticos, um papa-banana, um pintassilgo, um coleiro e um tico-tico da mata, além de materiais usados para caça, como quatro alçapões, quatro aratacas e três redes.

O homem foi detido por posse irregular de arma de fogo de calibre permitido e por crime ambiental. Ele foi conduzido à delegacia de Valença, onde os militares foram informados que o preso por diversos crimes.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, recebe denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177.

O serviço também disponibiliza o serviço pela internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante. (Imagens: Polícia Militar)

Por: Felipe Cury