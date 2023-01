Uma carreta carregada com cerâmica tombou na manhã desta segunda-feira, no km 236, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, nas proximidades da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o trânsito está fluindo pela faixa da esquerda. A faixa direita e o acostamento estão interditadas.

O condutor da carreta sofreu ferimentos leves. Foto: (Leitor)