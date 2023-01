Colisão envolve viatura da Polícia Militar e caminhonete no Conforto

Um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, dia 16, envolveu uma viatura da Polícia Militar e outros dois veículos num dos cruzamentos que levam à Rua Nossa Senhora da Conceição, na Via Sérgio Braga, no bairro Conforto, em Volta Redonda.

Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), um idoso, de 72 anos, sofreu escoriações no rosto e teve sangramento no nariz. Ele foi socorrido e levado ao Hospital São João Batista. Os policiais e o motorista do outro veículo envolvido não se machucaram. Correção: A princípio foi divulgado que tinha ocorrido uma troca de tiros, mas depois foi desmentido. Procurada, a Polícia Militar até o momento desta publicação não respondeu sobre o ocorrido. Foto: Redes sociais