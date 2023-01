Grávida é agredida e abandonada na Dutra no distrito de Floriano

Uma mulher grávida, de 29 anos, foi encontrada no final da tarde de domingo, dia 15, por volta das 16h40min, com ferimentos no acostamento no km 291, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os policiais rodoviários federais foram informados por volta das 16h40min e se dirigiram onde estava a mulher. A mulher foi encontrada caída no acostamento e “clamava” por socorro. O resgate da CCR Rio-SP foi acionado e levou a mulher para a Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa.

O local fica a aproximadamente dois quilômetros do posto da PRF. Populares informaram que encontraram a mulher caída no acostamento e um homem estava próximo dela. Com a chegada de outras pessoas e suspeito entrou rapidamente em um veículo Ford Ka (bege) de placa não anotada e saiu em velocidade.

Aos policiais, a mulher contou que estaria grávida e que teria sido vítima de agressão. A ocorrência foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia de barra Mansa, como crime de violência doméstica. A Polícia Civil está investigando o caso.