Homem é baleado na cabeça no bairro Roma, em Volta Redonda

Um homem de idade não informada foi baleado na cabeça na noite de domingo (15) no bairro Roma, em Volta Redonda. A tentativa de homicídio aconteceu na Rua 7 de Setembro.

Quando a Polícia Militar chegou ao local a vítima estava sendo socorrida para o Hospital São João Batista. Além de ser atingida na cabeça, a vítima foi baleada também no tórax e em uma das mãos. O Informa Cidade está tentando obter uma atualização do quadro de saúde do homem com a unidade médica.

A dinâmica da tentativa de homicídio era desconhecida até o momento desta publicação. O caso foi registrado na delegacia.