Homem é esfaqueado dentro de hamburgueria em Angra dos Reis

Um homem foi esfaqueado por um desafeto no final da noite de domingo, dia 15, na Rua do Areal, no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis. Segundo informações obtidas através de um vídeo do vereador e policial militar Thimoteo Calvancante, os dois iniciaram uma briga na rua e correram para dentro de uma hamburgueiria.

Um homem, de 26 anos, pegou uma faca e feriu o outro, de 23. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito da tentativa de homicídio. A vítima foi socorrida Pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal da Japuíba.