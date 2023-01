Uma mulher, de 46 anos, acionou a Polícia Militar na noite de domingo, dia 15, por volta das 23h30min, para informar que havia sido ameaçada pelo seu companheiro, de 36 anos, na Rua Robert Edward Macgregor no bairro São Francisco, em Valença (RJ).

Policiais militares foram acionados e conversaram com a vítima que informou que pretende separar de seu companheiro, mas que ele não aceita o fim do relacionamento e passou a ameaça-la com uma faca.

Ela contou que já havia sido agredida pelo companheiro que deixou o local assim que policiais militares foram acionados. No entanto, neste domingo o companheiro não chegou ao ponto de agressão.

A mulher foi levada para a Delegacia de Polícia. O caso foi registrado como ameaça.