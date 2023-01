Policiais militares receberam informações, no domingo, dia 15, por volta das 15 horas, sobre uma mulher, de 40 anos, que estaria traficando na Rua Florianópolis, no bairro Getúlio Vargas em Barra Mansa.

A mulher, já conhecida pelos agentes por tráfico de drogas, ao perceber a presença da viatura policial, entrou para a sua residência e saiu pelos fundos. Os agentes iniciaram as buscas e encontraram uma sacola com nove tabletes médios de erva seca (maconha), 18 pedras de crack e 29 pinos de cocaína. As drogas e a mulher foram conduzidas para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.