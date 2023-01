Vídeo mostra acidente que matou família de Macaé na BR-101

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que acontece o acidente em que seis pessoas da mesma família morrem na BR-101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (15). A família era de Macaé, no Rio, e seguia em direção a Bahia, quando o carro em que elas estavam bateu de frente com um caminhão.

Entre os mortos estão 4 irmãos com menos de 10 anos. As crianças estavam no banco de trás e o cilindro de gás do carro comprimiu as vítimas do banco traseiro. Além dos irmãos, de 10 anos, 7, 5 e 1 ano, morreram os pais, de 36 anos, respectivamente.

O carro bateu de frente com o caminhão de carga. Uma das crianças chegou a ser socorrida, mas não resistiu.