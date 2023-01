Homem baleado na cabeça continua em estado grave no HSJB

Continua em estado muito grave no Hospital São João Batista o homem de 32 anos baleado na cabeça no bairro Roma, em Volta Redonda. O crime aconteceu na noite do último domingo (15) na Rua 7 de Setembro.

No momento desta publicação, a vítima estava na UTI da unidade médica, em ventilação mecânica. Assim que a Polícia Militar chegou na cena do crime, ela foi socorrida ao hospital, onde imediatamente passou por cirurgia.

Além de ser baleado na cabeça, o homem foi atingido por disparos em uma das mãos e no tórax. No momento desta publicação, a dinâmica da tentativa de homicídio era desconhecida e ninguém havia sido preso.

Ele foi baleado no mesmo horário em que um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. A Polícia Civil investiga os crimes.