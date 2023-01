Melão é vencido na luta contra o câncer

O empresário Armando Oliveira Lea, o popular, Melão, de 62 anos, morreu na manhã desta terça-feira, vítima de um câncer na em um hospital da cidade paulista de Palmital.

Ele lutava contra um câncer descoberto em outubro do ano passado. Melão, um cidadão muito conhecido na região foi o fundado da Academia do Melão, na Rua da Imprensa, no bairro Ano Bom,

O estabelecimento foi aberto por ele há cerca de 30 anos. Ele era professor de natação. Na página da academia em uma rede social, dezenas de pessoas se manifestaram pelo falecimento do empresário.

Melão deixa viúva e uma filha. (Foto: Reprodução)

Anbaixo uma nota da direção da Academia do Melão