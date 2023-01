Com novo equipamento, mães poderão levar de recordação uma foto ao lado de imagem em 3D do bebê

O espaço onde funcionava a Policlínica da Mulher de Volta Redonda, no bairro Aterrado, está passando por reforma geral realizada pela prefeitura, para melhor atender as usuárias da rede pública de saúde. E assim que a obra ficar pronta, a unidade terá um novo equipamento moderno de ultrassonografia, de última geração, oferecendo mais acolhimento e humanização no atendimento às futuras mães.

De acordo com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o novo aparelho, com capacidade de gerar imagens em 4D, permite reproduzir a imagem tridimensional do feto.

“Esse tipo de recurso é visto na rede particular e agora poderemos oferecer às mães que são atendidas pela rede municipal. A mãe e o pai poderão tirar foto ao lado da imagem do bebê e levar de recordação”, afirmou o engenheiro clínico da SMS, Denis Frossard.

Ele explica que, além da reprodução da imagem, o novo ultrassom permite à equipe médica decisões clínicas precisas, com base em alta qualidade de imagem e ampla variedade de aplicações de saúde da mulher.

“Em geral, os exames 3D ou 4D podem apontar para as mesmas doenças que os ultrassons tradicionais, como problemas na coluna, Síndrome de Down, deformidades de órgãos, cérebro e lábio leporino. A diferença é que eles podem apresentar imagens mais próximas da realidade, ajudando a identificar esses problemas”, acrescentou o engenheiro.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, afirmou que o governo municipal estabeleceu a Saúde como uma das prioridades quando o prefeito Antonio Francisco Neto reassumiu a prefeitura e segue investindo em melhorar o atendimento aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

“Com muito trabalho e estabelecendo parcerias estamos conseguindo recuperar a Saúde do município. Queremos oferecer estrutura de ponta para os usuários da rede pública, com mais acolhimento, mais comodidade, e a modernização dos equipamentos e a reforma dos espaços são fundamentais para melhorar o atendimento”, explicou a secretária.

Obra

A reforma geral da Policlínica da Mulher de Volta Redonda avançou nesta semana, com novas frentes de trabalho nas áreas interna e externa. O imóvel, localizado no bairro Aterrado, está recebendo R$ 1,1 milhão em investimentos para retomar o atendimento à população, que atualmente está sendo feito no prédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no bairro Niterói.

A reforma da Policlínica da Mulher conta com R$ 1,1 milhão em investimentos e fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), contemplando a readequação dos ambientes, troca do piso, substituição de toda a instalação elétrica e hidráulica, instalação de novo sistema de ar condicionado com renovação de ar, troca dos revestimentos das paredes e louças, reforma dos banheiros e sanitários, reforma de toda a fachada com construção de novas rampas de acesso, pintura de todas as paredes internas e externas.

O espaço foi inaugurado há 16 anos, é uma unidade de referência na Rede de Atenção à Saúde de Volta Redonda, onde são realizadas consultas especializadas e procedimentos de diagnose específicos à saúde integral da mulher. O serviço funciona a partir do encaminhamento da Atenção Primária para o diagnóstico do câncer de mama e do colo do útero, além do atendimento ao pré-natal de alto risco e outras patologias ginecológicas.