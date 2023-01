Rogério Corrêa fala sobre a estreia e projeta duelo contra o Botafogo

O Volta Redonda estreou no Campeonato Carioca com um empate diante do Nova Iguaçu em 0 a 0, fora de casa, no estádio Laranjão. De volta após cumprir suspensão, o técnico Rogério Corrêa analisou a estreia do Voltaço no estadual, o domínio da equipe no jogo e falou sobre as principais dificuldades encontradas.

“Fizemos um bom jogo, tivemos o controle da partida, mas não tivemos a intensidade e o volume que temos como ideia para executar na competição. A estreia é sempre difícil, um sol muito quente, um time que dos 11 titulares sete estavam estreando. São situações adversas que encontramos no jogo e mesmo assim tivemos o controle por 90 minutos”.

Agora, o Esquadrão de Aço se prepara para o reencontro com o seu torcedor no Raulino de Oliveira, no duelo contra o Botafogo, na próxima quinta-feira (19), às 19h30, pela segunda rodada do estadual. Para a partida, o treinador do Esquadrão de Aço acredita em um jogo equilibrado e que jogar em seus domínios pode fazer a diferença.

“Vai ser um grande jogo. Vamos encontrar uma equipe qualificada e muito organizada, que vem de um ano positivo. Porém, nós estamos preparados e tivemos um 2022 muito bom, formamos um bom grupo e estaremos jogando em casa. Vai ser um jogo equilibrado e vamos buscar a vitória que será muito importante pra gente”.

Campeonato Carioca – 2ª rodada:

– Volta Redonda x Botafogo

– Data: 19-01 (quinta-feira)

– Hora: 19h30

Fotos: Raphael Torres