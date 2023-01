Resultado das ações de fiscalizações entre Ordem Pública, Guarda Municipal e PM inclui remoção de motos barulhentas

A operação “VR em Ordem”, realizada entre os dias 9 e 15 deste mês, resultou na remoção de dez veículos com irregularidades – cinco automóveis e cinco motocicletas – ao Depósito Público Municipal de Volta Redonda. Participaram agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal (GMVR) e do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Nas cinco motos foram constatadas as seguintes irregularidades: condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); estacionamento irregular e cano de descarga adulterado (moto barulhenta) causando imenso e incômodo ruído.

Em uma das ações em apoio à Polícia Militar, a GMVR recebeu informações de que uma motocicleta pegou fogo e foi abandonada no local. O condutor foi encontrado, levado à delegacia e relatou que a moto pegou fogo sem motivo aparente, e que ele a deixou no local. O caso ainda segue sendo apurado.

Os cinco automóveis foram recolhidos por estar em situação de abandono na via pública; estacionamento irregular em frente à garagem, praça, gramado. Após receber denúncias, a GMVR esteve aos locais para remoção dos veículos. De acordo com a Guarda Municipal, moradores reclamaram e fizeram o comunicado ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) para que uma solução fosse tomada e para se sentirem mais seguros.

“Agradecemos a população por interagir conosco e realizar as denúncias, isso nos ajuda a combater as irregularidades e tomar as providências cabíveis. O nosso trabalho é contínuo e gradual, vamos continuar com as ações e melhorar a condição de segurança pública na nossa cidade”, garantiu o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos cedidas pela Semop. Secom/PMVR