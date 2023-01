28º BPM realiza sua primeira “Colônia de Férias”

Idealizada pelo Comandante do 28° Batalhão da Polícia Militar, Coronel Martins, foi iniciada nesta terça-feira, dia17, a primeira Colônia de Férias destinada aos filhos dos Policiais Militares da Unidade, em Volta Redonda.

Nesta data foram recebidas as crianças na faixa etária de 6 à 8 anos. O evento continua ainda nos dias 19 e 20 de janeiro onde participarão também crianças na faixa etária de 9 à 12 anos. O evento era uma antiga ideia do coronel Martins que colocou em prática através da seção de Relações Públicas do 28° BPM (P5) em parceria com o efetivo da UPS da Unidade.

A iniciativa também teve apoio da prefeitura de Volta Redonda, da SMAC e do deputado Estadual Munir Neto, que esteve presente e recebeu do comandante uma camisa alusiva ao evento. A iniciativa privada também deu apoio através de recreadores voluntários e empresários que apoiaram o projeto.

Foram realizadas várias brincadeiras e atividades de integração com as crianças. Ocorreram também atividades educativas como o “escovódromo” cedido pela @unifoa, onde as responsáveis pelo serviço de odontologia do Batalhão deram às crianças uma instrução de com realizar a correta escovação dos dentes.

O comandante ficou satisfeito e o apoio recebido. “O primeiro dia foi um sucesso e os próximos prometem seguir no mesmo ritmo. Agradecemos aos pais que nos confiaram esta grande oportunidade de estar cuidando de nossas crianças” agradeceu o apoio recebido pela iniciativa.