Convênio AAP-VR – UniFOA: Até 30% de desconto para associados

Devido ao sucesso da parceria, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda e o UniFOA mantêm o convênio que concede até 30% de desconto na mensalidade para os associados da entidade. Para conseguir o benefício, os novos alunos precisam, apenas, apresentar a carteirinha de associado no momento da matrícula.

O convênio entre o UniFOA e a AAP-VR foi assinado em 18 de julho do ano passado pelos presidentes da Associação, Ubirajara Vaz, e da universidade, Eduardo Prado, em reunião no Campus Olezio Galotti, em Três Poços, com a presença do Diretor de Comunicação e Marketing da entidade, Sérgio Luiz Pereira dos Santos. Ficou acertado que o UniFOA concederia os descontos nos cursos de graduação aos colaboradores da Associação, associados e dependentes e, em contrapartida, a AAP-VR acolheria estagiários da instituição de ensino.

Para o presidente Ubiirajara vaz, a continuação do convênio é uma ótima oportunidade para que os empregados da AAP-VR, os asssociados e dependentes consigam realizar o sonho de completar um curso superior.

“Eu sempre afirmei que, se o nosso associado usar os descontos que conquistamos no comércio e serviços, a sua contribuição mensal sai de graça. No entanto, essa parceria com o UniFOA é uma das que me deixa mais feliz, pois a Educação é a melhor forma para que a pessoa cresça e seja vitoriosa”, afirmou Ubirajara Vaz.

Mais informações na Secretaria do UniFOA.