Drogaria é assaltada no bairro Jardim Jalisco, em Resende

Policiais militares do 37º BPM foram acionados no início da madrugada de terça-feira, por volta de uma hora, para averiguar um roubo ocorrido na Drogaria Pacheco, na Avenida João Ferreira Pinto, no bairro Jardim Jalisco em Resende.

Os agentes foram informados por uma funcionária de que um homem, usando máscara, casaco branco, calça jeans preta, portando uma faca exigiu que a funcionária entregasse o dinheiro do caixa, no total de R$ 154,00.

De posse do valor roubado, o criminoso saiu no sentido ignorado. A gerente do estabelecimento comercial foi informada na manhã de terça-feira e compareceu à Delegacia de Polícia, de Resende, onde foi feito o boletim de ocorrência.