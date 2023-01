Idoso é vítima de tentativa de homicídio Barra Mansa

Um idoso, de 70 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira, em um bar da Rua Olavo Bilac, no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa.

Enilson Mariano da Silva estava bebendo num bar quando foi atingido por três tiros, um na barriga, no ombro e no rosto. Ele foi socorrido por populares e levado para a Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa. No momento desta publicação, ele estava passando por uma cirurgia na unidade médica.

Antes de entrar na sala de cirurgia, o idoso conversou com policiais militares, e informou que conhece a pessoa que atirou contra ele. O nome do suspeito já está em poder da polícia.

Familiares do idoso que estiveram no hospital também conversaram com os policiais e disseram que o crime aconteceu provavelmente após desentendimento entre os dois no estabelecimento, descartando que a tentativa de homicídio tenha relação com o tráfico de drogas.

O caso está sendo apurado. No momento desta publicação, ninguém havia sido preso.