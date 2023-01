Revitalização da Praça da Chaminé tem início em Volta Redonda

Espaço sob o Viaduto Nossa Senhora das Graças terá pista de skate, ambiente arborizado com bancos, brinquedos e grafites nos muros

A obra de revitalização da Praça da Chaminé, que fica sob o Viaduto Nossa Senhora das Graças, no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda, começou nesta semana. A empresa responsável já instalou o primeiro contêiner para o início das frentes de trabalho. O investimento é de R$ 809.049,82 e o prazo para conclusão da obra é de seis meses.

A Praça da Chaminé já ganhou um painel em homenagem aos povos indígenas, confeccionado pelos artistas urbanos e volta-redondenses Jader Matos e Guilherme Koslowski. A praça será totalmente remodelada, com criação de pista de skate e instalação de brinquedos.

O projeto prevê ainda a criação de uma nova área de 669,10m² de praça sob o viaduto, ambiente arborizado com bancos, iluminação e desenhos em grafite nos muros. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) é responsável pela contratação e fiscalização da empresa que está executando a obra.

Destaque para o social

Para celebrar o início da obra, permissionários que administram boxes do Mercado Popular, que fica ao lado da praça, receberam o prefeito Antonio Francisco Neto para um café da manhã nessa terça-feira (17), que teve a presença do secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa; e do gestor e do assessor técnico do Banco da Cidadania, Fernando Martins e Marcos Vinício Lopes, respectivamente. Durante o encontro, os comerciantes agradeceram ao prefeito pela obra, que vai beneficiar também os empreendedores e visitantes do espaço comercial.

Atualmente existem cerca de 10 boxes fechados no Mercado Popular. Está previsto para o primeiro semestre deste ano um novo chamamento para uso dos espaços. Outros dois boxes que estavam fechados vão ser usados pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) para desenvolvimento de projetos sociais, principalmente ligados a artesanato e inclusão produtiva.

Espaço recebeu melhorias na manutenção e segurança

Os permissionários também agradeceram ao prefeito pelo apoio à região, que tem recebido atenção do governo municipal depois de muitos anos sem diálogo entre o Poder Público e os comerciantes. O prefeito Neto lembrou que quando reassumiu a prefeitura em 2021, a região da Praça da Chaminé estava mal vista pela população, com frequentes transtornos relacionados, principalmente, à segurança e conservação do espaço.

“Quando assumimos, tiramos mais de quatro caminhões de entulhos que estavam sendo jogados ali, em uma área que também era frequentada por usuários de drogas. Hoje é um marco para a retomada social desse espaço”, disse Neto, lembrando que a área no entorno da praça também teve reforço na segurança:

“Além das câmeras do programa ‘Cidade Monitorada’, o entorno da praça ganhou iluminação de LED e foi gradeado para evitar furtos e arrombamentos dos quiosques, que eram frequentes no local. Houve também uma parceria entre a Guarda Municipal (GMVR) e a Polícia Militar para uma maior frequência das rondas ostensivas”, acrescentou o prefeito.

Fotos de divulgação/Secom/PMVR