Volta Redonda planeja segurança para desfile de blocos de carnaval

Reunião na secretaria de Ordem Pública alinhou detalhes para ações durante o ‘Circuito Carna VR 2023’

Uma reunião com o intuito de alinhar e debater sobre a segurança nos blocos de carnaval do “Circuito Carna VR 2023” foi realizada nesta semana, na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda. O circuito vai durar um mês, começando no dia 5 de fevereiro e vai até 5 de março.

De acordo com o presidente da Liga Independente dos Blocos de Rua e Enredo de Volta Redonda, Natã Teixeira de Amorim, que participou da reunião, atualmente existem aproximadamente 13 bairros da cidade envolvidos no circuito de blocos. Segundo ele, a maioria dos blocos irá sair às sextas, sábados e domingos, além daqueles que sairão exclusivamente no dia do Carnaval e em uma programação em conjunto com a prefeitura de Volta Redonda, dentro da Ilha São João.

“Para garantir a ordem pública da cidade, fechamento de rua, banheiro químico, entre outras coisas, foi necessário fazer essa reunião para definir os mínimos detalhes, para que o impacto, na verdade, seja menor para a população”, completou Natã Teixeira.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique, afirmou que serão feitos acompanhamento o efetivo da Guarda Municipal (GMVR) e ação conjunta com a Polícia Militar, com planejamento para que possíveis transtornos sejam minimizados.

“Estaremos empenhados em garantir e manter a ordem no período de carnaval. Seremos rígidos com relação ao horário de início e de término, e com o compromisso dos organizadores. Sabemos que as pessoas gostam de festejar e estiveram privadas disso por um bom tempo, por causa da pandemia. É natural que elas estejam animadas. Queremos que os blocos de carnaval sejam aproveitados ao máximo, mas que as pessoas venham sem animosidades, para evitar tumultos”, disse o secretário.

Também estiveram presentes à reunião: o chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Frederico Silva; Alan de Amico, também da secretaria de Cultura; Elisângela Almeida e Lúcia Costa, representante da secretaria de Fazenda (SMF), por meio do Departamento de Fiscalização; e o comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula. Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR