Casal é flagrado fazendo sexo na rua em Angra dos Reis

Um casal foi flagrado fazendo sexo em plena luz do dia no meio de uma rua em Angra dos Reis. O fato, segundo populares, ocorreu na Vila do Abraão, na Ilha Grande.

O Informa Cidade recebeu de seguidores diversos vídeos do ato, mas optou por não colocar por considerar muito explícito. Os vídeos mostram o casal – um homem e uma mulher – transando em frente a uma casa, ignorando completamente as pessoas que passam pela rua. As cenas teriam ocorrido durante o último fim de semana.

De acordo com o Artigo 233 do Código Penal brasileiro, o caso se enquadra como ato obsceno, sujeito a pena de detenção de três meses a um ano ou multa. Caso alguém flagre alguma situação desta natureza, pode acionar a Polícia Militar ou a Guarda Municipal. Veja um dos vídeos vídeo.

Não há informações se o casal chegou a ser detido.