CCR RioSP finaliza implantação de defensas metálicas na BR-101

A CCR RioSP concluiu a implantação de quase 24 mil metros de novas defensas metálicas na rodovia BR-101 (Rio-Santos), entre Ubatuba (SP) e a capital fluminense, trecho federal da rodovia administrado pela concessionária. Os novos dispositivos de segurança foram implantados nas regiões de Ubatuba (SP), Angra dos Reis e Paraty, no estado do Rio de Janeiro, em pontos onde há risco de uma ocorrência, conforme prevê o contrato de concessão. A partir de março desse ano, tem início a segunda fase do projeto, com a recuperação dos demais trechos da Rio-Santos.

Abaixo o total instalado por trecho.

Para Ítalo Santos, Coordenador de Conservação da CCR RioSP, o dispositivo de segurança faz parte do chamado conceito de “rodovias que perdoam” que possuem infraestrutura para diminuir a gravidade de possíveis ocorrências na pista. “Investimos na implantação de novos dispositivos e readequação dos existentes na rodovia. Os dispositivos existentes que apresentaram algum problema foram substituídos ou adequados por novos”, explicou o coordenador de Conservação.

Para implantar o dispositivo de segurança a concessionária realizou estudos técnicos onde foram considerados diversos critérios como geometria da via, desníveis e obstáculos fixos próximos a pista e a ocorrência de acidentes.

Para implantar o dispositivo de segurança a concessionária realizou estudos técnicos onde foram considerados diversos critérios como geometria da via, desníveis e obstáculos fixos próximos a pista e a ocorrência de acidentes.