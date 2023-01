Ciclista morre em acidente na Dutra, em Itatiaia

Um ciclista morreu em um acidente no fim da manhã desta quinta-feira, dia 19, no km 320, pista sentido Rio de Janeiro, pouco antes da entrada de Penedo, na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal, a vítima teria colidido em outro veículo – ainda não se sabe qual -. Ela morreu no local.

Equipes da concessionária que administra a rodovia e da Polícia Rodoviária Federal foram deslocadas para o local do acidente. No momento desta publicação, o trânsito fluía lento no local. (Foto: Redes sociais)