Mulher é agredida e asfixiada pelo seu ex-companheiro

Uma mulher de 23 anos foi agredida com golpes de vassoura pelo ex-companheiro, de 21, em Barra Mansa. O fato ocorreu no bairro Goiabal e a vítima ainda teria sido asfixiada pelo suspeito.

Segundo relato da jovem aos policiais militares que foram ao local, enquanto o rapaz a enforcava com as mãos, ele ainda a ameaçava, dizendo que iria matá-la. As agressões, de acordo com a vítima, só pararam porque uma vizinha viu a cena e interveio na situação.

A mulher foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Centro, onde foi medicada. Em seguida, foi à delegacia abrir um boletim de ocorrência contra o suspeito. De acordo com a vítima, ela já havia aberto uma ocorrência contra o ex-companheiro no último domingo (15), também por violência doméstica.

Ele não foi encontrado.