Suspeito de matar militar do Exército na Dutra é preso em Itatiaia

Um homem de 36 anos, suspeito do assassinato do sargento reformado do Exército Luís Carlos Esperança de Almeida, de 53, foi preso nesta quinta-feira (19) pela Polícia Civil de Itatiaia. Contra ele havia mandado de prisão preventiva expedido pela comarca local. A prisão foi feita no bairro Nova Conquista.

Na delegacia, o suspeito ainda tentou fugir, mas foi impedido pelos policiais. O militar reformado foi assassinado a tiros em novembro do ano passado, na Via Dutra, em Itatiaia. Os investigadores da Polícia Civil chegaram ao suspeito após a apreensão, pela Polícia Militar, na Estrada de Furnas, também no bairro Nova Conquista, na última quinta-feira (12), de uma espingarda calibre 12 e uma pistola calibre .40. As armas estavam dentro de um Toyota Corolla cujo motorista fugiu por uma área de mata depois de trocar tiros com os PMs.

Um exame de balística apontou que a pistola apreendida foi a mesma utilizada no assassinato.

A partir daí, o suspeito foi identificado e sua prisão foi solicitada. A motivação do crime, no entanto, ainda é desconhecida. (Foto: Polícia Civil)