Os usuários atendidos pelo Centro-Dia para Pessoa com Deficiência (CAPD) fizeram uma visita ao Zoológico Municipal (Zoo-VR) nesta quinta-feira, dia 19. Cerca de 100 alunos da unidade participaram do passeio, que acontece na parte da manhã e à tarde. A atividade faz parte do projeto “CAPD em Ação”, que foi elaborado pela equipe técnica da unidade com o intuito de promover atividades culturais, recreativas e de lazer. Além da visita ao Zoológico Municipal de Volta Redonda, constam ainda atividades esportivas recreativas e ida ao cinema.

A coordenadora do CAPD, Beth Melo, afirma que o projeto oportuniza o desenvolvimento afetivo e social dos usuários, além de proporcionar momentos para praticar as regras de boa convivência e interação, através de atividades recreativas e de lazer, fora dos muros da unidade, além de valorizar os espaços públicos do município.

O projeto também vai ampliar o repertório de contextos a serem explorados junto aos usuários atendidos durante as atividades internas, como o contato com a diversidade da fauna e flora brasileira; momentos para reflexão crítica e aprendizado por meio do tema escolhido para o filme; estimular a expressão de ideias, opiniões e sensações sobre os temas abordados, além de promover saúde mental, construção de valores morais e éticos, sociabilização, recreação e lazer.

Para a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, trabalhar de forma lúdica, por meio de diferentes situações, auxilia no desenvolvimento cognitivo dos usuários atendidos, desencadeando uma série de benefícios.

“O CAPD realiza atividades que estimulam o desenvolvimento cognitivo, a autonomia, a melhora da qualidade de vida e inclusão das pessoas com deficiência em todos os espaços”, disse a secretária.

CAPD – A unidade está ligada ao Departamento de Proteção Especial (DPES) da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC). Os atendimentos são realizados duas vezes por semana, pela manhã ou à tarde, ou de acordo com a necessidade do usuário atendido, conforme acordado com a família.

Entre as atividades realizadas estão às oficinas de pintura, artesanato, desenho, bijuteria, por meio de atendimentos específicos para o desenvolvimento da psicomotricidade, postura corporal, interação social.

