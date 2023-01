Volta Redonda pressiona, mas perde para o Botafogo no Estadual

O Volta Redonda sofreu gols muito cedo nos dois tempos de jogo e saiu derrotado por 2 a 1 para o Botafogo, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira (19), no estádio Raulino de Oliveira. O atacante Lelê marcou o gol do Voltaço, enquanto Marçal e Cuesta fizeram para o Glorioso.

O início do primeiro tempo foi de muita frustração para o Volta Redonda. Aos 09’, Tiquinho Soares escorou um lançamento pra área e Marçal aproveitou: 1 a 0 para o Botafogo.

No segundo tempo, o Volta Redonda sofreu mais um gol nos primeiros minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Cuesta completou para o gol: 2 a 0. Um minuto depois, o Voltaço diminuiu. O atacante Lelê recebeu pela esquerda e deslocou o goleiro: 2 a 1.

Até o apito final, o Volta Redonda teve o domínio do jogo. O Esquadrão de Aço desperdiçou algumas oportunidades com o atacante Lelê e o lateral-esquerdo Ricardinho, mas não conseguiu o empate.

Na próxima domingo (22), o Volta Redonda recebe o Audax, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira.

Foto: Raphael Torres