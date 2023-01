Segundo Defesa Civil, apenas 7.819 celulares estão cadastrados na base de dados para receber o SMS

“Defesa Civil: alerta de chuvas intensas para Resende/RJ com risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos, rajadas de ventos e queda de árvores”. Você já recebeu alguma mensagem de texto como esta? Porque, segundo um levantamento feito na última quinta-feira, dia 19, pela Defesa Civil da Prefeitura de Resende, apenas 7.819 celulares estavam cadastrados no SMS informativo alertas de tempestades para o dia. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Resende estimada em 2022 é de 133.244 pessoas, representando apenas 6% de cadastros.

O verão é a estação do ano com o maior índice de desastres naturais em todo o país. Por conta disso, a Defesa Civil — órgão destinado à proteção da população, patrimônio municipal e meio ambiente — realiza um cadastramento de moradores para informações sobre a previsão do tempo e possíveis ocorrências a serem registradas como consequência dos temporais.

Os cadastros são feitos de maneira muito simples: através do número de celular que que deseja receber os alertas, encaminhe um SMS informando o CEP da residência para o número 40199 e pronto!

De acordo com Flávio Germano, superintendente da Defesa Civil, existe uma grande preocupação com apenas 6% da população cadastrada para receber as informações importantes em períodos de chuva com possibilidade de desastres naturais.

– Apesar de Resende não ter um grande histórico de desastres naturais, trabalhamos preventivamente. Até porque, qualquer cidade está suscetível a sofrer com fenômenos naturais. Apenas 6% da população cadastrada nos deixa preocupados com as condições em que os moradores possam estar submetidos, já que muitos deles não recebem as informações e, possivelmente, não estejam cientes das condições climáticas diárias. Utilizamos o SMS para ser um canal direto de comunicação com a população. O 40199 é um número nacional e a pessoa cadastrada recebe as informações de acordo com o CEP indicado. Temos diferentes pontos de apoio espalhados pela cidade para eventuais necessidades, como igrejas, escolas, dentre outros locais públicos; no entanto, trabalhamos sempre para cuidar o melhor possível dos munícipes e não deixá-los expostos à vulnerabilidades – explicou Flávio.

Além das mensagens de texto, a Defesa Civil atua ainda em ações preventivas por meio de simulados realizados periodicamente para prevenção e treinamento dos profissionais destinados ao resgate de possíveis vítimas de acidentes. Estas atividades contam com a participação da população em geral, com explicações do plano de contingência e da gestão de risco estudados e criados para o município de Resende.

O órgão disponibiliza ainda folders informativos com orientações de como proceder em casos de deslizamentos de terra, alagamentos, curiosidades e mitos sobre raios e demais informações complementares.

Estes e outros conteúdos podem ser conferidos de maneira completa através do site oficial da Prefeitura de Resende (clique aqui para acessar), bem como o mapa de ameaças do município, contemplando todos os bairros e distritos.