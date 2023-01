BPRv apreende grande quantidade de drogas em Piraí

Agentes da 3ª Cia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreenderam grande quantidade de drogas na noite de quinta-feira, por volta das 21h20min, no Km-27 da RJ-145, em no bairro Rosa Machado em Piraí (RJ).

As drogas estavam em um veículo Hyundai HB-20, conduzido por uma mulher, de 29 anos, que seria motorista de aplicativo moradora de Barra Mansa. Foram apreendidos milhares de pinos de cocaína, tabletes de maconha, crack, pasta base de cocaína e Skank. O valor da ‘carga’ estimado pela polícia é de R$ 600 mil.

Ao iniciar a abordagem, os policiais encontraram as drogas espalhadas pelo banco traseiro e dianteiro do veículo. Ela disse aos policiais ter alugado o carro numa locadora e teria saído do Complexo da Maré por volta de 20 horas com destino à região Sul Fluminense.

Segundo apuração, mais de 200 sacolas tinham como destino diversas cidades do Sul do Estado como Valença, Vassouras e Barra do Piraí. Os nomes dos municípios estavam anotados nas sacolas com as iniciais da organização criminosa Comando Vermelho.

Além da cocaína dividida em pinos de R$ 10, R$ 15, R$ 20, R$ 30, R$ 50 também foram encontrados uma grande quantidade pasta base de cocaína, tabletes de maconha e Skank.

A mulher não informou quanto iria receber para transportar a carga. Ela disse apenas que a droga seria entregue em Barra do Piraí, próximo à rodoviária. No local, ela seria abordada por uma pessoa, que reconheceria o carro e entregaria a carga.

De acordo com os agentes do Batalhão Rodoviário, eles estavam em fiscalização de trânsito e no combate ao tráfico de armas e drogas no Posto do BPRV, quando suspeitaram do HB20.

Durante a abordagem, nenhuma irregularidade foi encontrada na documentação do veículo e na da mulher. No entanto, a realizar uma fiscalização no interior automóvel, foi encontrada toda droga espalhada pelos bancos e no porta-malas. Ela não usou nenhum tipo de esconderijo. Ela foi presa em flagrante e levada à 94ª DP, junto com o material.